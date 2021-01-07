Известно, что украинская телеведущая Ольга Фреймут - мать троих детей
Звезда не так часто, как хотелось бы, публикует фото со своими чадами, пишет Politeka.net. Однако в этот раз удалось полюбоваться красотками-дочерьми, пусть даже на странице телеведущей.
Дочь Ольги Фреймут, Злата Митчелл показала себя и младшую сестричку, Евдокию. На кадрах 14-летняя старшая дочь украинской знаменитости предстала в теплой кофте, она поиграла с длинными волосами и смотрела в камеру.
Тем временем сестренка что-то пила с трубочки. Светлые волосы и большие глаза - это настоящая трехлетняя красотка.
"Крайний день моей работы тренером. Семейное время подходит к концу, осталось несколько дней для друзей", - написала Злата.
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Кадры не собрали много лайков и комментариев, ведь в открытом доступе оставлять отзывы в сторис возможности нет.
Отметим, Злата Митчелл появилась на свет от мужчины, с которым Ольга Фреймут состояла в отношениях, когда стажировалась в Лондоне.
Позже звезда родила сына Валерия 8 мая 2016 года. Через год, 29 июня 2017 года, она родила вторую дочь Евдокию.
Отцом детей стал гендиректор "Нового канала" Владимир Локотко. Отношения между будущей парой начались в апреле 2015, после визита Фреймут на могилу Габриэль Шанель в Швейцарии.
Напомним, Ольга Фреймут показала свою маму Аллу.
Родственница звезды - психолог, мастер спорта по плаванию, учитель физкультуры. Женщина из крымских татар. Именно девичью фамилию матери телеведущая взяла для развития своей карьеры.
Напомним, что Фреймут принялась поучать украинок, поразив заявлением о трагедии: "Посмотрите, какая вы? Хлюпик....".
Как сообщала Politeka, высокомерная Фреймут принялась учить жизни украинцев, красноречивые кадры: «Едим только то, что…».
Также Politeka писала, что скандальная Фреймут взялась за старое, всполошив сеть играми с популярным красавцем: «Нормальная баба, чё вы?».