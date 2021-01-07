Известная певица Настя Каменских показала себя после прилета на море

На фото красотка показалась в голубом купальнике. Слишком маленький лиф сильно прижал грудь Насти, а образ девушка дополнила цветочком в ухе. Звезда в руках держала бокал шампанского, позируя на пляже в жаркой стране. Кадр получился нежным и солнечным, ведь видно, что Настя добралась до моря и счастлива в отпуске. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Лицо отпуска", - написала звезда.

Фанаты поставили почти 20 тысяч лайков за 8 минут и написали множество комментариев:

"Идеально", "Можно к вам?", "Сколько можно пить ?! Это уже зависимость", "Бюст где делся, хватит худеть", "Настя, вы соблазнительная", "Самая красивая девушка на свете", "Просто прелестно. Хорошо проходит время", "Такая красотка, стройняшка, обожаю", "Красотка на Мальдивах", "или похудела, раньше хорошо была", "Настя, оставь пожалуйста коммент под моим видосом", "Стареет мать, не та уже", "Давно трусов не было".

Сообщалось, что певица Настя Каменских обескуражила дерзким образом, нарвавшись на критику.

Брюнетка позировала на снимках в платье из черного латекса: упругие прелести красотки так и выпирали из плотного материала. Дополнила колоритный лук "воздушная" жилетка сочного розового оттенка. Также на Насте были длинные перчатки и сапожки-ботфорты.

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