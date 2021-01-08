Известная певица Ани Лорак показала, с кем проводит новогодние праздники

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости в Инстаграм.

«В Новый год с любимыми, родными и близкими», - написала артистка.

Лорак показала фотографии на которых запечатлена вместе с дочкой Софией и маленьким собачкой Тошей, который появился у них совсем недавно, возле украшенной новогодней елки.

Отметим, проведать дочку приезжал и ее отец, бывший муж Лорак Мурат Налчаджиоглу. Но сним, певица, похоже, фотографироваться не захотела.

В Сети отметили, что в последнее время девятилетняя София заметно внешне повзрослела и похорошела.

«Три маленьких солнышка», «Какие вы красивые! София такая взрослая уже», «Сонечка копия Вас», «Каролиночка какие Вы с Сонечкой лапочки😍😍😍», «Ну какие же вы чудесные 😍 София какая красотка», «Красавица дочь, очень похожа на маму», «Какая уже большая Сонечка) Настоящая красотка», «Какие милые 😍Софийка принцесса», - пишут в комментариях.

Как известно, Лорак и Налчаджиоглу оформили развод в 2020 году.Их девятилетняя дочь София осталась жить в Москве с мамой.

Напомним, Ани Лорак перестаралась с занятиями в спортзале, поклонники недовольны: "С вашей пятой точкой...".

Как сообщала Politeka, Лорак внезапно набрала в весе, певица показала округлившийся живот.

Также Politeka писала, что кучерявая Ани Лорак распахнула курточку и заставила сердца мужчин биться чаще