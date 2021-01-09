Телеведущая Леся Никитюк, известная своим отменным чувством юмора, обескуражила новыми кадрами

Как передает Politekа.net, 33-летняя звезда опубликовала свежие "сториз" в Инстаграм, на которых показала свою маму.

Так, вернувшаяся из Буковеля Леся, видимо, отправилась в гости к родителям. Телеведущая в черной толстовке с розовым принтом выставила милое селфи с мамой Екатериной в куртке леопардовой расцветки. Невооруженным глазом заметно, как женщины похожи. Обе они одарили зрителей легкими улыбками.

"Мама Кет...", - подписала фото Никитюк.

Примечательно, что на следующем кадре, потерявшая свежесть Леся, с "черными" из-за туши глазами и с уставшим видом, произносит: "Немножко перепила уже я...". Контраст с предыдущим кадром налицо. Девушка потерла глаза пальцами, пытаясь сфокусироваться на камере.

Также Никитюк показала, как развлекается необычным способом со своими маленькими племянницами. Звезда открыла холодильник, откуда велась запись, и начала танцевать вместе с девочками: те стояли впереди, а высокая Леся сзади. Все втроем начали прыгать и весело махать руками. Следом за этим Никитюк засняла, как девочки колядуют.

Напомним, до этого Никитюк, жаловавшаяся на жижу в Буковеле, из-за чего у нее не получилось покататься на лыжах, все же нашла снег - в своем родном Хмельницком. Телеведущая слепила скромненького снеговика, сфотграфировавшись в халате и полотенце рядом со своим творением.

"Я тебя слепила из того что было...", - подписала забавный кадр Леся.

Напомним, "беременная" Леся Никитюк огорошила снимком с довольным Притулой.

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