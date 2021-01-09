Популярная певица Ани Лорак, переехавшая жить в РФ, примерила стильное белоснежное платье и удивила поклонников

Как известно, в этом году Каролина все чаще появлялась из-за карантина в простых образах. В повседневной жизни артистка носит качественную одежду спортивного стиля, сочетая ту с кроссовками или массивными ботинками. Поклонники высоко оценивают фактически все образы звезды.

Однако появление Лорак на красной дорожке в роскошном наряде вызывает в сети фурор каждый раз. Так, кадр, на котором певица позировала в полупрозрачном белом платье со снежинками, немало озадачил фанатов.

По их мнению, Каролина перестаралась не только с пластикой губ и уколами ботокса, но еще и увеличением груди. Некоторые все же положительно оценили новый наряд:

«Роскошная Леди🔥Как ей идёт этот образ, это что-то...😍; Ох и буфера сделала....что бы не лопнули; Принцеса 😍;Люблю ее, но зачем она такую грудь сделала не понимаю, чтобы потом проблемы со спиной были?❤️; Походу Каролина не может остановиться по накачки груди и губ, уродует себя , очень жаль; кошмар, ну они же сейчас лопнут... до этого такая хорошенькая была».

Также 42-летняя звезда опубликовала свежий кадр в "сториз" в Инстаграм, на котором предстала в соблазнительном виде.

Так, горячая брюнетка с кучерявой укладкой позировала напротив зеркала, повершувшись к нему спиной, а к камере лицом - показав себя, таким образом, сразу во всех ракурсах.

Из одежды на Каролине был только приталенный пиджак светлого оттенка, с пикантным v-образным вырезом, подчеркнувшим ее пышный бюст. Ткань еле-еле прикрывала ее "пятую точку", тем самым певица эффектно продемонстрировала ножки - не зря артистка долгое время оттачивала фигурку в спортзале, изматывая себя тяжелыми тренировками.

Напомним, Ани Лорак перестаралась с занятиями в спортзале, поклонники недовольны

Как сообщала Politeka, Лорак внезапно набрала в весе, певица показала округлившийся живот.

Также Politeka писала, что кучерявая Ани Лорак распахнула курточку и заставила сердца мужчин биться чаще