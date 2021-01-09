Существенных осадков завтра, 10 января, в Украине можно не ожидать

Свежий прогноз погоды обнародовала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, завтра на погоду в Украине будет влиять антициклон, который пришел с Азорских островов.

Диденко отметила, что именно мощный циклон будет отгонять осадки с нашей территории.

"Украина пока-без существенных осадков. Разве что завтра какие - то намеки на снежинки полетают над северными областями и на крайнем юге возможны дождь, кое-где с мокрым снегом", - предупредила авторитетный синоптик в своем Facebook.

Синоптик добавила, что в ночь на 10 января начнет немного подмораживать до -5 градусов, и морозы днями усилятся.

"Уже ближайшей ночью начнет немного подмораживать, 0-5 градусов мороза, днем 10-го января ожидается от-2 до +2. В дальнейшем похолодание в Украине усилится. На Василия, Новый год, на второй Сочельник, на Крещение будем с морозами", - резюмировала Диденко в микроблоге.

Ранее мы рассказывали, что самыми холодными днями в январе будут 26-27 января, когда температура составит от -15 до -22 градусов.

Что касается весны, то ее начало будет морозным, снежным и дождливым. Согласно прогнозу, весна придет в Украину во второй декаде марта. Настоящее тепло ожидается лишь в 20-х числах апреля, но оно будет недолгим.

Напомним, Погода ударит по Украине порывистым ветром и дождями

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