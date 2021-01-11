Известная украинская телеведущая Оля Фреймут похвасталась фигурой во время отдыха на пляже
Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.
Так, на фотографии Фреймут позирует полулежа в приспущенном купальнике, прикрыв лицо очками и шляпой. Несмотря на это, она одаривает поклонников безупречной улыбкой, а на заднем фоне можно заметить лес с деревьями.
Уточним, что кадры телеведущая никак не подписала, а поклонников лишила такой возможности, выбросив снимок у себя в карусели Сторис.
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"Прилетели на Мальдивы, взяла с собой каблуки и вечерние платья. В этот раз уже наученная, тут принято ходить босиком", - рассказала она.
До этого мы рассказывали, что телеведущая Ольга Фреймут показала веселый отдых с младшей дочерью Евдокией
Знаменитость довольно редко выкладывает совместные фото с детьми, но на этот раз сделала исключение и разместила в "Инстаграм" короткий ролик с девочкой. Сама Оля Фреймут появилась в кадре легком летнем образе: солнцезащитных очках, белом топе, под которым можно заметить бюстгальтер, волосы она скрепила розовой повязкой на макушке.
Напомним, что Фреймут принялась поучать украинок, поразив заявлением о трагедии.
Как сообщала Politeka, высокомерная Фреймут принялась учить жизни украинцев, красноречивые кадры.
Также Politeka писала, что скандальная Фреймут взялась за старое, всполошив сеть играми с популярным красавцем.