Известная украинская телеведущая Оля Фреймут похвасталась фигурой во время отдыха на пляже

Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

Так, на фотографии Фреймут позирует полулежа в приспущенном купальнике, прикрыв лицо очками и шляпой. Несмотря на это, она одаривает поклонников безупречной улыбкой, а на заднем фоне можно заметить лес с деревьями.

Уточним, что кадры телеведущая никак не подписала, а поклонников лишила такой возможности, выбросив снимок у себя в карусели Сторис.

"Прилетели на Мальдивы, взяла с собой каблуки и вечерние платья. В этот раз уже наученная, тут принято ходить босиком", - рассказала она.

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Знаменитость довольно редко выкладывает совместные фото с детьми, но на этот раз сделала исключение и разместила в "Инстаграм" короткий ролик с девочкой. Сама Оля Фреймут появилась в кадре легком летнем образе: солнцезащитных очках, белом топе, под которым можно заметить бюстгальтер, волосы она скрепила розовой повязкой на макушке.

Напомним, что Фреймут принялась поучать украинок, поразив заявлением о трагедии.

Как сообщала Politeka, высокомерная Фреймут принялась учить жизни украинцев, красноречивые кадры.

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