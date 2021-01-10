Известная украинская певица Надя Дорофеева впечатлила поклонников безупречной фигурой во время архивного выступления с "Позитивом"
Как рассказывает Politeka, фотография была опубликована на фан-странице знаменитости в Instagram.
На опубликованном снимке заметно похудевшая Дорофеева позирует во время выступления с Алексеем Завгородним. Красотка в латексном мини, которое подчеркивает ее и без того безупречную фигуру.
На заднем фоне можно заметить внушительного размера подарочные коробки.
Образ Дорофеева решила дополнить невероятной прической, улыбкой и туфлями. Уточним, что кадр не был как-либо подписан, а ее поклонники активно лайкали фото с кумиром. При этом комментариев было не очень много.
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"Ох, эта улыбка – кого хочешь с ума сведет", "Надя, отлично выглядишь", - пишут ее они.
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Так, Надя похвасталась полученной наградой от глянцевого журнала ELLE. Красотка появилась на вручении в черном брючном костюме и стильных ботинках на толстой подошве. Верх наряда дополнила пикантная "изюминка" в виде развратной "сеточки" на весь живот.
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