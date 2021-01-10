Красотка превзошла сама себя

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая сейчас отдыхает в Буковели, впечатлила роскошной фигурой в облегающем наряде

Как рассказывает Politeka, соответствующие кадры были опубликованы на фан-странице знаменитости в Instagram.

"Мне птички напели что скоро холода придут к нам?" – говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Никитюк позирует в облегающем наряде, демонстрируя упругий "орешек" на фоне природы. При этом знаменитость дополнила образ накладкой на уши и браслетами, одаривая при этом своих поклонников непревзойденной улыбкой.

"Леся красотка", "вау, лесная фея", "это ж какое дерево вас питает", "класс", "да ты просто невероятно круто выглядишь", - пишут ее поклонники.

Как мы рассказывали до этого, блогер и ведущая "Орел и решка" Леся Никитюк решила "потравить душу" фанатам на новогодние праздники

Так, ведущая "Орел и решка" выставила снимок, на котором видно, как она наслаждается купанием в бассейне. На фотографии можно увидеть довольную Лесю Никитюк в откровенном купальнике, который в очередной раз подчеркивает пышный бюст звезды.

Напомним, "беременная" Леся Никитюк огорошила снимком с довольным Притулой.

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