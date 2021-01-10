Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая сейчас отдыхает в Буковели, впечатлила роскошной фигурой в облегающем наряде
Как рассказывает Politeka, соответствующие кадры были опубликованы на фан-странице знаменитости в Instagram.
"Мне птички напели что скоро холода придут к нам?" – говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных кадрах Никитюк позирует в облегающем наряде, демонстрируя упругий "орешек" на фоне природы. При этом знаменитость дополнила образ накладкой на уши и браслетами, одаривая при этом своих поклонников непревзойденной улыбкой.
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"Леся красотка", "вау, лесная фея", "это ж какое дерево вас питает", "класс", "да ты просто невероятно круто выглядишь", - пишут ее поклонники.
Как мы рассказывали до этого, блогер и ведущая "Орел и решка" Леся Никитюк решила "потравить душу" фанатам на новогодние праздники
Так, ведущая "Орел и решка" выставила снимок, на котором видно, как она наслаждается купанием в бассейне. На фотографии можно увидеть довольную Лесю Никитюк в откровенном купальнике, который в очередной раз подчеркивает пышный бюст звезды.
Напомним, "беременная" Леся Никитюк огорошила снимком с довольным Притулой.
Как сообщала Politeka, Леся Никитюк срочно обратилась к украинцам за помощью, в больнице проблемы
Также Politeka писала, что скандальную Никитюк "обчистили" прямо на съемках