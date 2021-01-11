Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала себя в зажигательном образе

На кадрах Никитюк позировала в прозрачном кружевном пеньюаре, который практически не прикрыл пышный бюст звезды. Леся снимала себя на телефон, показываясь довольно близко. Телеведущая рассказала, что не увидела эффекта от маски для лица и сообщила о новой, которая намного лучше. Кадры получились интересными и даже соблазнительными, ведь звезда в кружевах выглядит отлично. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.



"Эффект просто бомба!", - сказала Леся о маске с бабочками.

Фанаты не ставили лайки под фото и не писали комментарии, ведь кадры были размещены в сторис Инстаграм, но обычно звезду засыпают комплиментами:

"Лесюнька как барби", "Леся красотка", "вау, лесная фея", "класс", "да ты просто невероятно круто выглядишь","Боже, Леся, какая же ты красивая", "Вау, какие глаза красивые. Леся, вы бомба", "бомбическая", "боже, какая красивая!".

Мы писали, что блогер и ведущая шоу "Орел и решка" Леся Никитюк знает толк в развлечениях.

Так, эпатажная Леся Никитюк показала, как развлекается в ванной со своей подружкой-красоткой.

На снимке жаркая ведущая туристического шоу "Орел и решка" залезла в ванну в синих джинсах и черной кофточке, а рядом с ней сидит довольная подружка.

Напомним, довольная Никитюк взбудоражила зимним образом, посветив "орешком" в лосинах

А еще Politeka писала, что довольная Никитюк залезла в бассейн и вывалила свои пышные "шарики" перед камерой

Также Politeka сообщала, что Никитюк в термотрусиках и обтягивающем костюме оконфузилась новым фото



