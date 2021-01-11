Кристина Орбакайте неожиданно стала женой известного певца: "Ух ты, у меня новая семья!"

Дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте попала в необычную ситуацию

Как передает Рoliteka.net, фото артистки с дочерью и внучкой Аллы Пугачевой стало очень популярным в соцсетях, после того как модераторы женского интернет-издания перепутали подпись к посту.

Дело в том, что снимок, где Кристина Орбакайте позирует рядом с мужем, бизнесменом Михаилом Земцовым и восьмилетней дочерью Клавдией, было по ошибке подписали «Стас Костюшкин с красавицей женой и сыновьями».

Стас Костюшкин прокомментировал конфуз.

«Ух ты! У меня новая семья и новый «я», — написал он.

Повеселились и пользователи Сети.

«Стас, да вы с женой сделали пластику, а сыновья из двух превратились в одного и сменили пол!?», «Там все гениально- ещё и дочка Кристины стала «сыновьями»», «Когда попутали местами фото и подписи ... хм нужно дома в старых альбомах поменять местами фото и подписи», «А я то думаю, на том концерте сам на себя не похож был», «Ого, поздравляю», «Вот это поворот 😁», «В новый год с новой семьёй», - пишут в комментариях.

Напомним, Орбакайте завалилась в гости к Киркорову в неожиданном виде: «Продавщица из соседнего ларька».

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