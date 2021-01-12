Известная украинская певица Настя Каменских получила необычный подарок от Потапа во время отдыха

Настя Каменских отправилась вместе с Потапом в отпуск на Мальдивы сразу после Рождества. На райском острове пара проводит время вдвоем и много веселится, рассказывает о том, как проходит их день и снимает забавные видеоролики. Не так давно Потап решил умилить сеть, опубликовав серию кадров с Настей.

Во время обеда пара решила отдохнуть в ресторане и насладиться обществом друг друга, причем не обошлось и без забавных происшествий. Дело в том, что сам Потап решил подшутить над Настей и попросил ту отвлечься от еды и протянуть ему руку.

Торжественно повторяя слова "согластна ли ты...", как на свадебной церемонии, артист вручил огромное кольцо певице, надев на палец. Правда, кольцо кальмара. На что Настя тут же засмеялась и послала воздушный поцелуй «королю моря», как в шутку также прозвал себя Потап.

На райском острове звезды устроили себе не только культурную программу, но и решили провести "ленивые выходные", нежась на пляже и веселясь в ресторане.

Так, звезды показали в Инстаграм окрестности, а сама Каменских успела не только прогуляться в салатовом бикини на пляже, но еще и устроила переполох своим «тверк-танцем», надев также свободные дизайнерские шорты.

Стоит отметить, что после того, как Настя похудела на 20 килограмм, она совсем не скрывает свое тело и всячески делает акцент на преображении.

Напомним, Каменских раскрепощенно покрутила формами в черном бикини: "Опять поправилась или беременна?"

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