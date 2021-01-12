Бывшая солистка ВИА Гры и победительница последнего сезона «Танців з зірками», Санта Димопулос, сейчас с семьей отдыхает в Дубае

Звезда решила отдохнуть после напряженного года в теплых краях, пишет Politeka.net. Санта делится впечатлениями от отдыха и соответствующими снимками.

В этот раз горячая брюнетка в Инстаграм рассказала об отдыхе с детьми. Отметим, у артистки двое ребятишек - сын, Даниэль, от первого брака с шоуменом Андреем Джеджулой; и дочь, София, от бизнесмена Игоря Кучеренко.

На снимках Димопулос блистала в розовом платье на тонких бретельках. Она позировала с малышкой-дочерью.

Звезда призналась, что София отлично переносит смену обстановки и сегодняшнее путешествие для нее не новое. Санта рассказала, что у ребенка есть няня, но все равно певица старается всегда быть рядом с малышкой.

Артистка дала несколько советов по путешествию с маленькими детьми. Так, нужно научиться спокойно реагировать на детские капризы, взять с собой любимые игрушки или вещи, взять с собой воду, запасную одежду и обувь и другие вещи, продумывая все до мелочей, взять полезные перекусы (помимо еды), аптечку, которую соберет ваш педиатр.

За две минуты пост собрал более 700 лайков и много комментариев.

"Помню вашу первую поездку в Дубаи, вы тогда ещё называли себя «мексиканской няней» Софи 😊🌹", "💜💜💜 ох , повезло малышке , все мамины наряды достанутся", "Красавицы 😍", "Санта, Вы Богиня", "Красавицы 😍", "Потрясающе платье 👗 какой это бренд ? 🙏", "Санта, какая Вы смуглая! Супер!", - написали пользователи сети.

Напомним, Димопулос из "Танців з зірками" показала отца и рассказала о семейной трагедии: "Когда мне было 16 лет...".

Как сообщала Politeka, Димопулос сделала острое заявление о лицемерии после обвинения Саниной на "Танцях з зірками" : "Под дурочку...".

Также Politeka писала, что победительницу "Танців з зірками" Димопулос унизили на всю страну, кадры позора: «Как мокрая кошка…».