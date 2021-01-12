Американская фитнес-модель Ана Чери в расстегнутой одежде не стала скрывать загорелые формы

Известная фитнес-модель с пышными формами довольно давно снимается в рекламных фотосессиях одежды и белья. Девушка не только умеет экспериментировать с образами, она еще может показать много интересного в профиле в Инстаграм. Будучи фитнес-тренером, Чери также показывает тренировки и делится снимками, на которых позирует в спортивной одежде собственного дизайна.

В этот раз на фан-аккаунте показали яркие фото из отдыха Аны, которая кокетливо расстегнула джинсовые шорты и приспустила декольте белой блузы без длинных рукавов. Показывая, как ей самой жарко, Ана помахала шляпой.

Поэтому кадр вышел более чем естественным и одновременно с тем пикантным. Единственной пикантной деталью здесь оказалась зона декольте, которую совсем не скрыла одежда.

Фанаты отреагировали быстро:

«Я бы хотел твой новый образ полностью; Слишком много тепла; Прекрасный наряд; Идеально 😘; Заманчиво и очень увлекательно, опасно; Горячая девушка😍🔥; Абсолютно потрясающий не мог и мечтать лучшего; Боже мой, ты такой потрясающая, ты мне нравишься; Вы выглядите горячо, великолепно и мило одновременно. Идеально❤; Легендарная природная красота 👑🔥💯; Великолепно ❤️❤».

Теперь девушка зарабатывает благодаря рекламе и собственному онлайн-магазину для фитнес-красоток. Образы Чери в бикини старается не повторять, поэтому позирует в самых разных купальниках модного дизайна и всевозможных расцветок.

Так, на одном их фото, которое было опубликовано на фан-аккаунте, девушка позировала в мини-бикини из блестящей серой ткани на тонких лямках-ниточках. Чтобы придать кадру соблазнительности, Ана потянула за завязки на бедрах и отвернула голову в сторону от объектива.

Напомним, Ана Чери поплескалась на курорте, приспустив мокрый топ с плеч

А еще Politeka писала, что Ана Чери покрутила "орешком" перед зеркалом в тесных лосинах

Также Politeka сообщала, что Ана Чери задала жару, выпятив румяные "булочки" на тренировке