Американская фитнес-модель Ана Чери в расстегнутой одежде не стала скрывать загорелые формы
Известная фитнес-модель с пышными формами довольно давно снимается в рекламных фотосессиях одежды и белья. Девушка не только умеет экспериментировать с образами, она еще может показать много интересного в профиле в Инстаграм. Будучи фитнес-тренером, Чери также показывает тренировки и делится снимками, на которых позирует в спортивной одежде собственного дизайна.
В этот раз на фан-аккаунте показали яркие фото из отдыха Аны, которая кокетливо расстегнула джинсовые шорты и приспустила декольте белой блузы без длинных рукавов. Показывая, как ей самой жарко, Ана помахала шляпой.
Поэтому кадр вышел более чем естественным и одновременно с тем пикантным. Единственной пикантной деталью здесь оказалась зона декольте, которую совсем не скрыла одежда.
Шальная Ольга Бузова выскочила на улицу без лифчика, хвастаясь лишними килограммами: "Не позорилась бы, как доска"
16-летняя дочь Поляковой в прозрачном платье засветила свой роскошный номер: не отстает от мамы
Леся Никитюк пошалила с подружкой в ванной, неприлично приоткрыв рот: "Хотите видеть в "Холостячке?"
"Холостячка" Ксения Мишина похудела на 30 килограммов, фото из прошлой жизни: "Совсем другой человек..."
71-летняя Пугачева ошеломила откровенным нарядом и худобой рядом с экс-любовником: "Ну просто..."
Фанаты отреагировали быстро:
«Я бы хотел твой новый образ полностью; Слишком много тепла; Прекрасный наряд; Идеально 😘; Заманчиво и очень увлекательно, опасно; Горячая девушка😍🔥; Абсолютно потрясающий не мог и мечтать лучшего; Боже мой, ты такой потрясающая, ты мне нравишься; Вы выглядите горячо, великолепно и мило одновременно. Идеально❤; Легендарная природная красота 👑🔥💯; Великолепно ❤️❤».
Теперь девушка зарабатывает благодаря рекламе и собственному онлайн-магазину для фитнес-красоток. Образы Чери в бикини старается не повторять, поэтому позирует в самых разных купальниках модного дизайна и всевозможных расцветок.
Так, на одном их фото, которое было опубликовано на фан-аккаунте, девушка позировала в мини-бикини из блестящей серой ткани на тонких лямках-ниточках. Чтобы придать кадру соблазнительности, Ана потянула за завязки на бедрах и отвернула голову в сторону от объектива.
Напомним, Ана Чери поплескалась на курорте, приспустив мокрый топ с плеч
А еще Politeka писала, что Ана Чери покрутила "орешком" перед зеркалом в тесных лосинах
Также Politeka сообщала, что Ана Чери задала жару, выпятив румяные "булочки" на тренировке