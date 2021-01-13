Бывает же такое!

Певица Тина Кароль обескуражила новыми кадрами с белокурой малышкой

Как передает Politeka.net, 35-летняя артистка опубликовала свежие "сториз" в Инстаграм, на которых показала 8-летнюю украинскую модель Катю Сытникову.

Невооруженным глазом заметно, как сильно голубоглазая кучеревая малышка похожа на Кароль в детстве.

На одном из кадров девочка в черном гольфе, с ангельской внешностью, мило улыбается в камеру, держа в руках фирменные наклейки от Тины.

На другом снимке Катя позирует лежа в коричневой шапочке, голубом свитере и джинсовой юбке. Модель сразила улыбкой. Чертами лица она, как две капли воды, похожа на певицу.

"Идеальное дополнение к образу. Шапка от tina_karol", - говорится в подписи.

Стоит отметить, несмотря на юный возраст Сытникова уже снискала популярность в сети. За девочкой в Инстаграм следят более 21 тысячи подписчиков.

Ранее мы сообщали, Кароль порадовала публику, показав уникальное фото из детства. На "потертом" кадре маленькая Тина предстала в образе снежинки рядом с краснолицым Дедом Морозом. На артистке было светлое платьице, украшенное дождиком, и огромный бант, размером чуть ли не с ее голову. Судя по выражению лица, Кароль читала наизусть Дедушке стишок.

В подписи отмечено, что фото было сделано в 1991 году.

Напомним, у Кароль есть 12-летний сын Вениамин, отец которого, Евгений Огир умер от рака почти восемь лет назад. Мальчик, к слову, по словам пользователей, больше похож на покойного отца, чем на мать. Такого же мнения придерживается и сама артистка.

"И вообще он его копия. Такая же фигура. Такой же маленький пухляш", - говорила она в одном из интервью.

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