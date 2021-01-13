Телеведущая, звезда телепроекта "Дом-2" и певица Ольга Бузова сравнила себя с Аллой Пугачевой в молодости

Как передает Politeka.net, об этом артистка заявила в эфире «Радио КП».

Бузова отметила, что такое сравнение слушала от других людей. Творческий путь артисток считают похожим. А сама молодая певица хотела бы познакомиться с Примадоной лично.

«В последнее время все чаще слышу: "Ты — Пугачева в молодости". Это не про внешность, это про сложный путь и характер», — заявила звезда «Дома 2».

Также Бузова прокомментировала сообщения в СМИ, где говорилось что, Алла Пугачева выступила категорически против ее выступлений на "новогодних огоньках". Якобы по мнению Примадонны, девушке пока не место в таких программах.

"Новый год — это семейный праздник, на котором не принято "трясти арбузами", - приводили слова Примадонны СМИ.

Пугачева якобы просила не пускать Бузову на такие шоу в 2019 и 2020 году.

«Я поначалу была очень расстроена этой новостью. Поскольку я сталкиваюсь с таким отношением среди артистов, у меня была микромысль — а вдруг это правда. Для меня Алла Борисовна — символ эстрады нашего поколения», — прокомментировала ситуацию Бузова.

Напомним, Ольга Бузова стала посмешищем, показавшись в мини-бикини: "Доски поплыли"

Как сообщала Politeka, 71-летняя Пугачева показала, как встречает Галкина дома в коротких шортиках: «Счастливы вместе»

Также Politeka писала, что «замужняя» Бузова опозорилась на пляже, слишком туго натянув бикини: "Смотрим на Олю и думаем..."