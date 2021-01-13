Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала себя в максимально жарком образе

На фото красотка позировала в белом топе, на котором расстегнула несколько пуговиц. Звезда стояла перед зеркалом и хвасталась пышным бюстом, который прямо выпирал из наряда. Волосы Анастасия оставила распущенными, взявшись за них рукой. Квитко совсем не стеснялась, поэтому кадр вышел очень соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, так как Квитко выбросила снимок в сторис Инстаграм, где подобных функций нет, но обычно звезда получает множество комплиментов:

«Ты такая горячая и красивая ... ; Красиво, ни одно платье не удержит;Добро пожаловать в 2021 год, сладкий котик; Это потрясающе; Фантастическая красивая милая крошка;Изысканная королева, какой восторг !!! роскошный твой красивый образ, чертовка; Ты всегда выглядишь красивой; Ты так красивая».

Мы писали, что российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, покорила формами в мини шортах и бикини.

Тонкий белый лиф и джинсовые мини-шорты подчеркнули достоинства девушки лучшим образом, поэтому фото с прогулки на пляже не оставило фанатов равнодушными. Нередко они удивляются пропорциям достоинств девушки.

Напомним, русская Кардашьян задрала прозрачный топик, приковав взгляды к пухлой красоте

А еще Politeka писала, что русская Кардашьян "поджарила" достоинства на пляже в маленьком белом бикини

Также Politeka сообщала, что русская Кардашьян расстегнула кофточку, похваставшись бюстом шестого размера



