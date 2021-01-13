Известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", показала себя и рассказала о настроении

На фото красотка позировала в топике и штанах. Серябкина соблазнительно выгнулась на полу, расставив ножки. Девушка дополнила образ каблуками, показав несколько ракурсов. Кадры получились зажигательными и привлекающими внимание. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Настроение: Джимми Голспи из Улицы Ангела", - написала звезда.

Фанаты поставили почти 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Вставай, мать. Пора возвращаться в мир", "А мне нравится !!!", "Оль, ну какая же ты красотка, Люблю", "Боже Оленька ты Шикарная", "Ути пути, Оля, ты бьюти", "Ольга вы как всегда прекрасна", "Раздетая Серябкина, вообще супер", "Мне одному кажется что она строгая", "Используйте мой комментарий как лайк", "Надя Мейхер?", "Всегда такая неулыбчивая в жизни интересно", "Хорошо что дед тот до инсты не добрался".

Мы писали, что известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", вскружила голову идеальными видами в платье.

Артистка присела на лавочку, выставив вперед стройные и сияющие ножки.

Большое декольте немного оголило грудь знаменитости. Тонкие бретельки держались на плечах, едва не соскальзывая.

Напомним, экс-солистка "Серебро" засверкала аппетитными изгибами в полупрозрачном лифе

А еще Politeka писала, что экс-солистка «Серебро» сверкнула сладеньким в вульгарном платье, засняв все крупным планом

Также Politeka сообщала, что экс-солистка «Серебро» сверкнула сладеньким в вульгарном платье, засняв все крупным планом



