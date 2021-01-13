Бывшая солистка ВИА Гры и победительница последнего сезона «Танців з зірками», Санта Димопулос, побывала с семьей в одном из самых известных ресторанов

Звезда сейчас с родными отдыхает в Дубае и не преминула случаем посетить одно из самых известных заведений в мире, пишет Politeka.net. Жгучая брюнетка приехала с семьей в стейкхаус "Nusr-Et Dubai".

Указанное заведение приобрело огромную популярность в сети, благодаря шеф-повару Нусрету Гекче. Последний стал героем мемов "парень с солью".

Для своего выхода Санта выбрала белый сарафан, на котором она кокетливо расстегнула несколько пуговиц. Звезда дополнила образ различными аксессуарами.

В посте артистка рассказала о своих любимых заведениях в Дубаи. Первое место занял уже описанное заведение

"Всегда вкусно, быстро и качественно. Плюс отношение человека на фото, который всегда подойдёт, поговорит, посоветует и сфотографируется:)", - написала Димопулос.

За 35 минут пост собрал почти 7000 лайков и много комментариев.

"Как брат и сестра", "Иногда отношение может впечатлить больше, нежели кухня😉"," Все это конечно, хорошо.. только ценники там космос. Кухня лучше дома", "Выглядит как будто Ваш брат)", "Так похожи 👍", "Как родственники😄👍", "Вы как брат и сестра", - написали пользователи сети.

Напомним, Санта Димопулос рассказала секреты своей стройной фигуры. Во время беременности артистка набрала лишние килограммы, но благодаря двум-трем тренировкам в неделю, а также сбалансированному питанию ей удалось вернуть прежнюю форму.

Напомним, Димопулос из "Танців з зірками" показала отца и рассказала о семейной трагедии.

Как сообщала Politeka, Димопулос сделала острое заявление о лицемерии после обвинения Саниной на "Танцях з зірками".

Также Politeka писала, что победительницу "Танців з зірками" Димопулос унизили на всю страну, кадры позора.