Певица Настя Каменских порадовала публику дерзким образом, взвинтив до предела
Как передает Politeka.net, 33-летняя артистка опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых предстала в соблазнительном виде. Как известно, сейчас Каменских вместе с мужем, рэпером Потапом отдыхают на Мальдивах и охотно делятся с фанатами своим блаженством.
Так, на новых кадрах горячая брюнетка показала себя в коротеньких шортиках, рваных снизу, и оранжевом микротопе.
На первом - подрумяненная под тропическим солнышком Настя, с двумя заплетенными косичками, пошалила перед зеркалом, снимая и одевая солнцезащитные очки. Звезда блеснула похудевшей фигуркой (не зря столько "потела" в спортзале), изумив плоским животиком и стройными ножками, а также искусив аппетитным бюстом, "вынырнувшим" из топа.
На втором кадре красотка в черной панамке и очках показала загорелое декольте поближе. Каменских сложила губки "уточкой" и кокетливо подергала себя за косичку.
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И на еще одном кадре томная Каменских решилась показать себя во всей красе. Девушка куда-то шла, подняв руку с камерой выше головы и, таким образом, засняв себя в полный рост. От прелестей певицы аж дух захватывает.
Примечательно, что ранее под мальдивскими фото певицы, опубликованными в Инстаграм, публика высказывалась, что та выглядит, как школьница, беззаботной и дерзкой, - что хороший отдых делает с людьми.
Напомним, Настя показала себя в необычном образе - одновременно строгом и кокетливом. На ней была белая рубашка и черная мини-юбка. Первым пост прокомментировал ее супруг, оставив желтое сердечко.
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