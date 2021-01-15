Украинская певица и экс-участница группы "Время и стекло", Надя Дорофеева сейчас отдыхает на Бали

Артистка вместе со своим мужем, певцом и блогером Владимиром Дантесом, отправилась на Бали, сообщает Politeka.net.

Теперь звезда хвастается фигурой в купальниках. В этот раз Надя надела желтое бикини. Лифчик на тонких бретельках придавал образу особой пикантности.

Притягивали взгляд и стройные ножки звезды.

Надя позировала под струями воды водопада. Ее волосы намокли.

"Приветики , я в кайфе", - написала Дорофеева.

За час пост собрал почти 60 тысяч лайков и много комментариев. Некоторые в шутку задались вопросом, не в ресторане ли "Кайф" в Москве, который принадлежит певцу Алишеру Моргенштерну, были сделаны фото.

"Мы в кайфе смотреть на эти фотки 🤯 ,очень красиво 😍🔥", "А мы горим 🔥♥️", "Невероятно", "И мы от тебя в кайфе Надя😍", "Вауууууу❤️❤️🔥🔥🔥", "Нереально красиво!!!", "Фотки кайф😍🔥", "Вау🔥", "Безумно красивая💔", "А мы в кайфе от твоей неотразимой красоты😍", "Шикарная🔥", "твои фотки мне поднимают настроение❤️", "Оой какие фотки ваууу😍🔥", "Водопад не менее кайфовый, чем ты🔥🔥", "Обалденная😍😍😍👍👍👍👍👍🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "Очень красиво", "Ох и бесит жэж Дантес😅👍🏻😎", "Раздели этот кайф с нами 🔥🔥🔥", "Приветики, я тоже в кайфе))) только вместо водопада - снег 😁❄❄❄", "Красотка какая у меня в ленте появилась😍🔥❤️😏🙌", "Надеюсь, ты сняла там ТикТок🤭🔥", "Мы в кайфе, что ты в кайфе🤣", "В ресторане Моргенштерна, что ли?", - написали пользователи сети.

Напомним, Надя Дорофеева решила показать, что обычно прячет под большим слоем эффектного макияжа.

"Веснушкииии", - лаконично подписала певица короткое видео в своем микроблоге.

Напомним, Дорофеева в "сеточке" дерзко расставила ноги, обратившись к публике.

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