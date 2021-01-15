Муж легендарной певицы Аллы Пугачевой шоумен Максим Галкин сообщил трагическое известие, которое стало шоком для многих

Как передает Рoliteka.net, об этом супруг Примадонны написал на своей странице в Инстаграм.

«Не стало Бори Грачевского, нет слов, что ж за напасть такая с этой болезнью. Светлый, жизнерадостный, часть детства нашего. Самые глубокие соболезнования Кате и всем близким», - написал Галкин.

Создатель культового детского юмористического шоу «Ералаш» скончался на 72-м году жизни. У него был диагностирован китайский вирус. У Бориса Грачевского остался девятимесячный сын.

Пользователи Сети выражают соболезнования семье режиссера и благодарят за радость, которую подарила его работа.

Комментарии к публикации Галкина оставили также российские звезды: Наташа Королева, Алика Смехова, Виктория Боня, Ирина Салтыкова.

«Наше детство с ним прошло! Ералаш самый любимый был и есть. Царство небесное», «Такая грустная новость.... до слез просто! Родным соболезнования», «Ничего себе новость, ну как так??? Столько людей ушло от этой заразы», «Как не хочется верить! Ушло внезапно детство, которое жило в каждом!», «Соболезную родным и близким! Великий человек!!!! Очень жаль», «Совершенно невозможно в это поверить!!!!😢😢😢целая эпоха», «Сердце замерло. Столько потерь в последнее время. Пусть покоится с миром. Достойнейший человек. Соболезнования родным», - пишут в Сети.

Напомним, папа "Ералаша" под капельницами сражается за жизнь, лекарства не помогают: "Боря, держись!".

Как сообщала Politeka, создатель культовых фильмов отошел в мир иной, невосполнимая утрата: "Магию его личности сложно описать".

Также Politeka писала, что остановилось сердце легенды российского кино, коллеги рассказали о трагедии: "Ушла эпоха...".