Известная модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски похвасталась образом в постели

Горячая красотка демонстрирует формы в самых откровенных образах без стеснения, пишет Politeka.net. Звезда без труда раздевается на камеру и однажды призналась, что извлекает выгоду из своей внешности, работая моделью.

В этот раз Ратаковски предстала в образе поскромнее. Модель надела черное белье, правда, с прозрачными вставками.

Эмили позировала в аккуратном лифчике, из которого выставилась грудь и придала пикантности.

Также звезда была в крохотных трусиках с прозрачной тканью. Под ней можно заметить самые пикантные детали.

Поясок на бедрах служил украшением, а к нему были прикреплены чулочки.

Эмили сделала себе макияж с активными стрелками.

Звезда легла на белоснежную постель и смотрела в камеру, приоткрыв губы.

За четыре часа публикация в фан-группе собрала лишь несколько десятков лайков и ни одного комментария, ведь группа только набирает популярность. Однако так и хочется написать: "Как можно быть такой красивой".

Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски, по мнению хирургов, действительно не делала пластических операций на груди. Формы звезды натуральные, что видно по фото в ее подростковом возрасте.

Однако специалисты уверены, что модель делала бьютификации - придавала лицу более привлекательные и сексуальные черты. Так, губы девушки стали явно объемнее, а их контур – более очерченным. Это говорит о проведенной процедуре контурной пластики.

Напомним, жаркая Ратаковски забыла о лифе и показала, как начинается ее утро в постели с красавчиком: "Оголила свой..."

Также Politeka сообщала, что соблазнительная Ратаковски без белья разрешила заглянуть в свое бездонное декольте