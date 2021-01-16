Известная модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски похвасталась образом в постели
Горячая красотка демонстрирует формы в самых откровенных образах без стеснения, пишет Politeka.net. Звезда без труда раздевается на камеру и однажды призналась, что извлекает выгоду из своей внешности, работая моделью.
В этот раз Ратаковски предстала в образе поскромнее. Модель надела черное белье, правда, с прозрачными вставками.
Эмили позировала в аккуратном лифчике, из которого выставилась грудь и придала пикантности.
Также звезда была в крохотных трусиках с прозрачной тканью. Под ней можно заметить самые пикантные детали.
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Поясок на бедрах служил украшением, а к нему были прикреплены чулочки.
Эмили сделала себе макияж с активными стрелками.
Звезда легла на белоснежную постель и смотрела в камеру, приоткрыв губы.
За четыре часа публикация в фан-группе собрала лишь несколько десятков лайков и ни одного комментария, ведь группа только набирает популярность. Однако так и хочется написать: "Как можно быть такой красивой".
Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски, по мнению хирургов, действительно не делала пластических операций на груди. Формы звезды натуральные, что видно по фото в ее подростковом возрасте.
Однако специалисты уверены, что модель делала бьютификации - придавала лицу более привлекательные и сексуальные черты. Так, губы девушки стали явно объемнее, а их контур – более очерченным. Это говорит о проведенной процедуре контурной пластики.
Напомним, жаркая Ратаковски забыла о лифе и показала, как начинается ее утро в постели с красавчиком: "Оголила свой..."
Также Politeka сообщала, что соблазнительная Ратаковски без белья разрешила заглянуть в свое бездонное декольте