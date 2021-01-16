Звезда показала все, чем можно похвастаться

Популярная украинская певица MARUV сверкнула идеальной фигурой в купальнике

Известная артистка MARUV (Анна Корсун - настоящее имя) сейчас отдыхает в теплых краях и хвастается не только веселым времяпрепровождением, но и красивой фигурой, сообщает Politeka.net.

Звезда опубликовала несколько строис в виде видео-бумерангов. Красотка надела черный купальник с откроенными вырезами в районе груди и плоского живота.

Декольте притягивало взгляд и придавало образу особой соблазнительности.

Анна присела на колени и выставила напоказ тонкую талию.

Аккуратная шляпка и стильные очки завершили ее образ.

В другом видео звезда повернулась к камере боком. Певица игриво потрясла аппетитными "булочками" и улыбнулась.

Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе. Вероятно, Корсун получила массу комплиментов в личной переписке, ведь ее можно назвать: "Сладкая красотка".

Стоит отметить, MARUV не всегда была обладательницей стройной фигуры. Это видно по старым фото и видео в сети. Так, например, красотка сверкнула фигурой и похвасталась чарующим голосом на шоу "Голос країни-4". Тогда к ней не повернулся лишь один из тренеров.

Артистка склонна к полноте, однако из-за режима самоизоляции у певицы и ее мужа не было энтузиазма самим заниматься спортом.

Тогда пара стала налегать исключительно на овощи и фрукты. За карантин звезда набрала всего 2-3 кг.

А сейчас она и вовсе в великолепной форме.

Напомним, что MARUV молит украинцев о помощи, на кону жизнь: "Срочно...".

Как сообщала Politeka, скандальную MARUV в мокром купальнике отшлепали в бассейне, кадры не для слабаков: "Есть, что показать".

Также Politeka писала, что MARUV в прозрачном наряде расставила ноги, приковав взгляды к самому аппетитному: "чистый кайф".