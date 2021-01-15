Бывшая солистка ВИА Гры и победительница «Танців з зірками», Санта Димопулос, раскрыла секреты своей стройности и показала, какой была раньше

Звезда рассказала, благодаря чему ей удается сохранять замечательную форму в свежем интервью.

Димопулос акцентировала, что самое главное в этом вопросе – это питание.

«Никто ничего нового не придумал. Первое – это чистое питание. На самом деле ничего сложного в этом нет. Все ищут какую-то волшебную таблетку, но каша, овощи, рыба на пару, мясо, зелень – это основа рациона», - говорит артистка.

При этом она подчеркнула, что не является сторонницей жестких ограничений.

«Я люблю простую еду. На завтрак каша, авокадо, яичница, салат, сыр. Обед – кусочек рыбы, овощи. Мне не нравится, когда я не могу отгадать ингредиенты. Люблю украинскую кухню, но видоизменяю ее по своему вкусу. Иногда себя балую. Для меня самое прекрасное, что может быть, — это хлеб и выпечка, с маслом и побольше! Люблю круассаны. То, что раньше я совсем не ела, сейчас могу себе позволить. Все в балансе», - призналась певица.

Димопулос рассказала, что года полтора-два не употребляла мяса и чувствовала себя совершенно нормально, но затем почувствовала необходимость вернуть мясо в рацион.

Также она добавила, что хорошо на внешнем виде сказываются массаж, растирания щеткой, оьертывания.

«Что касается процедур, то лучше ручного массажа ничего быть не может. Плюс гидромассаж, душ Шарко, обертывания — и потихонечку все это чередуя и правильно питаясь можно прийти в идеальную форму», - говорит Санта.

Ранее Димопулос показала, как выглядела, когда весила около 73 килограммов. Сбросить вес она смогла довольно быстро.

«Не думала, что когда-нибудь выставлю это. ДО около 73 кг/ПОСЛЕ 59 кг. На фото разница в 7 месяцев», - призналась артистка.

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