Жена хореографа из "Танців з зірками" Влада Ямы Лилиана ошеломила неожиданным фото

Как передает Politeka.net, девушка опубликовала свежий кадр в "сториз" в Инстаграм, на котором показала, на кого растет похожим их пятилетний сын Леон.

На портретном фото запечатлена сама Лилиана в детском возрасте. Она была в платье с вычурным воротником и необычной шляпке, с собранными волосами.

"Правда мы здесь с Лео похожи?", - спросила у публики жена Влада, дав возможность пользователям проголосовать. Стоит отметить, большинство ответили "да".

Влад Яма длительное время скрывал лицо наследника за "стикерами" на совместных кадрах, и только недавно решился показать мальчика. Поначалу публике показалось, что Леон - копия своего дедушки, отца хореографа. Теперь же, когда Лилиана продемонстрировала себя в детстве, мнение поменялось.

«Сын похож на вашего папу», «Как сынок на дедушку похож », «Копия дедушка», «У вас прекрасна сім’я. Вродливі, щирі, радісні, яскраві. Приємно дивитись. Успіхів вам», «У вас очень красивые жена и сын», - писали в Инстаграм Влада.

Напомним, маленький Леон недавно довел маму до слез трогательной открыткой, в которой изъявил желание, чтобы у него появилась сестричка.

"Я вас люблю, мама и папа! Желаю, чтобы у мамы было много косметики, а у папы, чтобы не болела рука. И чтобы появилась у меня сестричка Варвара", - говорится в открытке, которую под диктовку малыша записала воспитательница.

О пополенении Яма с женой задумываются уже давно.

"Я хочу еще. Хотим девочку. Жена не против. Пока не было Леона, хотел четверых. Но появился малой, и какое-то время мы вообще об этом не говорили...", - делился хореограф в одном из интервью.

Напомним, жена Влада Ямы из "Танців з зірками" едва не выронила "кокосики" из шелковой футболки, дерзкое фото: "Даже слов нет..."

Также Politeka писала, что Влад Яма в красных плавках устроил экстремальные развлечения, захватывающие кадры.