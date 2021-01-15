Сестра известной певицы Светланы Лободы, Ксения, порадовала кадрами своего отдыха

Истаграм-звезда пленила изгибами в бикини, сообщает Politeka.net. Ксения поставила геолокацию ОАЭ.

Сестра известной певицы надела красное бикини, а на плечи накинула черную ткань, с которой игрался ветер.

Красотка встала на носочки, чтобы силуэт казался еще стройнее. Звезда вытянула стройные ножки, выставив назад упругие ягодицы.

Дополнили образ разные аксессуары и косичка.

Ксения улыбалась и смотрела в камеру, было видно, что она довольна отдыхом.

На втором снимке родственница знаменитости показала, как расслабляется на шезлонге, попивая коктейль. Красотка закрыла глаза, подняв подбородок вверх.

"Прекрасные моменты остаются в памяти надолго ☀️", - написала Ксения.

Всего за 15 минут пост собрал почти 100 лайков, а позже появилось несколько комментариев.

"Каак красиво🥺", - написала одна из пользовательниц сети.

Напомним, Ксения Лобода появилась на свет в 1992 году, на тот момент Светлане было 10 лет.

Несколько лет назад родственница суперзвезды вышла замуж за украинского бизнесмена Артема Аурсалиди, который не ведет публичную жизнь.

Известно, что девушка окончила Киевский Национальный университет имени Тараса Шевченко. Ксения много путешествует и занимается модельной деятельностью, а также активно ведет свой Инстаграм.

Стоит отметить, что сестры любят и всегда трогательно поздравляют друг друга .

Напомним, что раскрепощенная Лобода избавилась от лишнего и ошеломила пикантной процедурой: "Красота требует жертв"

Как сообщала Politeka, Лобода в черном платье и с новой прической взбудоражила сменой стиля: "Это закос под Джей Ло!".

Также Politeka писала, что кучерявая Лобода сверкнула упругостями в мини-топе, засмущав самых стойких: «Прям Шакира!».