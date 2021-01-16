Певица Светлана Лобода порадовала поклонников новым соблазнительным образом
Как передает Politeka.net, снимки 38-летняя звезда опубликовала на своей страничке в Instagram.
"Лучше пятницы — только суббота. Хорошего вечера, мои хорошие", - сообщила певица в подписи к посту.
Судя по всему, Светлана решила отметить окончание недели не дома.
На опубликованных кадрах звезда предстала в ультракоротком черном платье, сидя на стуле. Лобода во всей красе продемонстрировала свои ноги, закинув одну на другую. Образ певицы дополнял изящный клатч.
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Поклонники певицы остались довольными увиденным и не скупились на летные комментарии для своей любимицы.
"Вы настоящая вообще? Невозможно быть такой клевой!", "Нереальная", "Шикарная", "И платье ничего и сама ничего", "Ноги шикарные...", "О май гад", "Ты космический прекрасна", "Какая, же Вы всё-таки эффектная женщина", "Ох эти шикаааарные ноги", " Извини, Лобода. Я просто иногда люблю смотреть как люди с ног до головы выглядят - писали под постом знаменитости.
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