Известный украинский танцор Влад Яма, судья "Танців з зірками", эффектно оценил участников

На фото Влад показался вместе с другими судьями проекта - Дмитрием Монатиком и Екатериной Кухар. Они держали оценки в руках, но Яма решил пойти другим путем. Хореограф распахнул пиджак и задрал футболку, показывая торс. На теле была написана оценка 10. Дима и Катя в этот момент смотрели на своего коллегу. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Шо по прессу?", - подписан кадр в сторис Инстаграм.

Известно, что этот кадр является старым. Ведь Влад его опубликовал у себя на страничке в 2017 году и там фанаты поставили более 8 тысяч лайков и написали комментарии:

"Вопрос в том, где будет нарисована десятка в следующем эфире", "О, эта оценка очень необычная", "Долго живот напрягал?", "Оригинально", "Бедный Влад, я сменю тему. У вас классные кубикини", "Взгляд Димы".

Сообщалось, что известный хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма показал поклонникам свою "дикую" натуру.

В этот раз в сторис на своей странице в Instagram артист поделился забавными кадрами с экзотического отдыха. На фоне сочной зелени и пальм Влад встал на четвереньки, решив освежиться возле разбрызгивателя. В коротких шортах и спортивной футболке судья "Танців з зірками" принял пикантную позу на газоне.

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