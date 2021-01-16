Известная украинская певица Санта Димопулос, звезда "Танців з зірками", показала себя на отдыхе

На фото красотка показалась в прозрачном белом платье, а образ дополнила стильными черными очками. В таком виде Санта гуляла ходила по пляжу на курорте, где она сейчас отдыхает, судя по геолокации. Димопулос выглядела свежо и завораживающе, благодаря чему кадр получился увлекательным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезда получает множество комплиментов:

"Отдыхайте, не трогая простой народ", "Красотка", "Красавица наша", "Как быть такой гармоничной во всём..?!", "Санточка,с каждым фото я удивляюсь какая же вы красавица", "Очень классная Санта. летняя вся, яркая. Я о лете загрустила", "Санта вы чудесны!", "Санта, пост о загаре, кстати, Ваше отношение к загару какое?;)", "Чертовка, опять красивая".

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Димопулос акцентировала, что самое главное в этом вопросе – это питание.

«Никто ничего нового не придумал. Первое – это чистое питание. На самом деле ничего сложного в этом нет. Все ищут какую-то волшебную таблетку, но каша, овощи, рыба на пару, мясо, зелень – это основа рациона», - говорит артистка.

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