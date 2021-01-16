Актриса из сериала "Сваты" Татьяна Кравченко, полюбившаяся многим по роли Валюхи, похвасталась новым образом

Как передает Politeka.net, снимок появился на фан-страничке артистки в Instagram.



"Как вам образ? Узнали, из какого фильма кадр?", - говорится в подписи к посту.

На опубликованном кадре из сериала-трагикомедии "Смешная жизнь" Татьяна Кравченко предстала в роли простой и обаятельной женщина Таисия, живущую в маленьком провинциальном городке.

Многим поклонникам творчества актрисы удалось угадать сериал по кадре, но были неудачные попытки.



"Танечка, Вы в любом образе настоящая, красивая женщина, берегите себя", "Хороший человечески-народный образ!", "Тоже очень хорошо сыгран", "Образ хороший, нравится, а фильм конечно же смотрела, "Смешная жизнь" очень хороший фильм!", "Мне кажется, что из фильма "Смешная жизнь", - писали в комментариях под постом.



Напомним, завороженная Валюха из "Сватов" прихорошилась и расцвела рядом с Добронравовым, фото идиллии: "Любимый".

Как сообщала Politeka, Валюха из "Сватов" показала дочь-красотку, которая спасла ее жизнь.

Также Politeka писала, что Валюху из "Сватов" застали с Добронравовым во время застолья, фото слили в Сеть: "Да сколько ж можно!".







