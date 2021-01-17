Известная певица Билли Айлиш показала себя в минуты отдыха

На кадрах Билли позировала в толстовке, показывая себя крупным планом. На первом фото девушка сидела спиной и хвасталась косичками и видом моря. На ролике Айлиш уже покрутила головой и высунула язык, сверкая красотой в лучах солнца. Еще в одном видео певица показывала море, а асама была довольно грустной. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 4 миллионов лайков и написали комментарии:

"Эй, хищница", "Я люблю тебя", "ты хорошо выглядишь, детка", "Я твой самый большой поклонник", "мы просто будем вести себя так, как будто мы не видели вторую привязанность", "Королева", "Ты должна начать читать рэп", "Бьюсь об заклад, она что-то уронит, поэтому она публикует все это", "почему она так много публикует ... это вроде как подозрительно, Билли ...", "Привет, я люблю тебя, Билли", "представьте, если бы мы могли увидеть океан в нашем городе ... вместо этого мы просто живем там, где упал чертов метеор".

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