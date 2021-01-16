Экс-солистка "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась чувственным кадром в новой обработке

Надя провела Новый год и Рождество вместе с супругом Владимиром Дантесом на Бали, где отлично повеселилась и провела время довольно активно изучая окрестности. По возвращению из отпуска артистка поделилась новым фото в необычной обработке.

Длинные локоны, завязанные в высокие хвосты, макияж с акцентом на пухлые губы и минимум деталей на снимке сделали образ Нади очень чувственным. Как известно, девушка привыкла брать участие в различных фотосессиях, главным акцентом которых остается ее фигура.

В этот же раз внимание сместилось на лицо Нади, позирующей к объективу боком и впечатляющей идеальным профилем фанатов:

«Может даже дольше, а может навсегда 🔥; Оооу перевалив эмоций😍🔥; без ума от твоего трека 😍🔥; Ariana Grande ты ли это?😍; Какая же ты красотка...😍; Наша любимая Dorofeeva💪😻; Горим Надя вместе с тобой😍🔥; Очень красивое фото😍 и там такая девочка красивая 😂; Красотка))😍💖; Пусть горит моя душа, хочу чтоб до утра♥; Ты бомба👏; А мы от тебя 😍; Мы сходим по тебе с ума 🔥😻; От иконы Дорофеева мы горим и всегда без ума😍🔥; дорогая Надя ... Мы без ума от твоей сладости, твоего смеха, твоего сердца».

Напомним, Надя Дорофеева вместе со своим супругом Владимиром Дантесом решила провести отпуск на Бали. Пара также отметила Новый год и Рождество на курорте вместе с близкими и друзьями. Сейчас же звездные супруги наслаждаются обществом друг друга.

Новыми кадрами Дорофеева решила поделиться несколько часов назад и немало удивила публику, ведь рисковый кадр и небольшое видео нельзя было оставить без внимания. Дело в том, что артисты забрались на скалистые горы водопада, чтобы сделать невероятно-романтичные фото и заодно покорить фанатов своими поцелуями.

Напомним, Дорофеева в "сеточке" дерзко расставила ноги, обратившись к публике.

А еще Politeka сообщала, что красотка-двойник Дорофеевой взбудоражила фантазии сочным лакомством.

Также Politeka писала, что Могилевская и Дорофеева устроили "жару" в соблазнительных нарядах