Известная певица Юлия Санина, солистка группы The Hardkiss и финалистка "Танців з зірками", показала себя после полета

На фото красотка позировала в футболке и стильных очках. На плече можно увидеть лямку от сумки, а волосы Юлия оставила распущенными. Санина смотрела в камеру и показала, как выглядит после самолета. Как можно заметить, на девушке не было макияжа. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"После самолета спасает только маска", - написала Юлия.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под фото, так как снимок был в сторис Инстаграм, но обычно звезду засыпают комплиментами:

"Люблю тебя", "Какая красивая Вы) и мне срочно нужны такие шорты", "Как всегда непревзойденная красотка", "Такая стильная", "Великолепная", "Икона", "Как мило", "Помни мое солнышко", "Доброе утро красивая девушка", "Настоящая леди", "Вот она, идеальная семья. Юля, добра тебе)".

Мы сообщали, что фронтвумен группы The Hardkiss и финалистка шоу «Танці з зірками» Юлия Санина попробовала себя в новой роли.

У себя в Инстаграм красотка опубликовала анонс передачи, которую, судя по всему, она будет вести. Юлия была одета в коричневую кофточку, которую она игриво расстегнула. Ее длинные волосы были накручены и аккуратно уложены. Особой изюминкой образа Юлии стал трон из знаменитого сериала «Игра престолов», на котором сидела артистка.

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