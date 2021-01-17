Настя Каменских, Оля Полякова, Надя Дорофеева и другие звезды показали, как отдыхают на море этой зимой

На первом фото показалась Настя Каменских. Звезда позировала в мини бикини на пляже. Известно, что украинская красотка отправилась на отдых с мужем Алексеем Потапенко (Потапом) на Мальдивы. Певица на фото выглядела счастливо и наслаждалась отпуском. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором фото уже была Оля Полякова. Звезда стояла в бикини на завязочках, хвастаясь видами пляжа и фигуры. Волосы у певицы остались распущенными. Артистка не так давно уехала на Мальдивы вместе с дочерью Машей.

На третьем кадре была уже Надя Дорофеева с мужем Дантесом. Парочка решила сбежать из снежной Украины на Бали. Надя и Владимир (так зовут супруга) улыбались, позируя на пляже.

На четвертом фото показала себя Катя Осадчая. Известно, что телеведущая вместе со звездным мужем Юрием Горбуновым улетела отдыхать в солнечный Дубай. Звезда стояла на пляже на фоне небоскребов мегаполиса.

Закрывает пятерку солистка The Hardkiss и звезда "Танців з зірками" Юлия Санина. Певица призналась, что впервые за 12 лет отправилась отправилась одна. Красотка только прилетела на отдых и еще не призналась, где она решила провести отпуск.

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