Известная актриса Ирина Сопонару, звезда "Квартал 95", показала себя в смелом образе

На фото звезда показалась в блестящем наряде, а волосы оставила распущенными. Ирина дополнила образ ярким макияжем, закрыв глаза от удовольствия. Во рту у красотки можно увидеть жвачку, из которой девушка надула пузырь. Кадр получился зажигательным и дерзким, ведь Сопонару все для этого сделала. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страниччку знаменитости.

"Будь хорошим. Плохих и так достаточно...", - написала Ирина под фото.

Фанаты, включая жену Кошевого, поставили почти 3 тысячи лайков и написали комментарии:

"Моя любовь", "Ого, крутая", "Обязательно", "О Боже мой. Станнин", "Я тебя очень люблю", "Ох, Иришка", "Подпись топчик", "Бусинка", "Когда новая Полтава", "Ты что, ты что", "Залайкал", "Я стараюсь, а если женюсь на тебе буду 100% хорошим, я знаю", "Ты в Луганской области была? Помню в детстве с девушкой одной познакомился... Такой же стройной... Но на одном поцелуе наши с ней отношения и закончились...".

Мы писали, что актриса из "Квартал 95" Ирина Сопонару предстала во всей красе - лучший подарочек.

Так, Ирина решила козырнуть длиннющиим ножками, избавившись от штанов, но обув роскошные ботфорты из коричневой замши. Слегка растрепанная блондинка дополнила лук светлым пиджаком - кажется, будто под ним на ней ничего нет.

Напомним, бесстыжая блондинка из "Квартал 95" козырнула рельефным телом в кружевных лямках

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