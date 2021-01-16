Известная актриса Ирина Сопонару, звезда "Квартал 95", показала себя в смелом образе

На фото звезда показалась в блестящем наряде, а волосы оставила распущенными. Ирина дополнила образ ярким макияжем, закрыв глаза от удовольствия. Во рту у красотки можно увидеть жвачку, из которой девушка надула пузырь. Кадр получился зажигательным и дерзким, ведь Сопонару все для этого сделала. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страниччку знаменитости.

"Будь хорошим. Плохих и так достаточно...", - написала Ирина под фото.

Фанаты, включая жену Кошевого, поставили почти 3 тысячи лайков и написали комментарии:

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Мы писали, что актриса из "Квартал 95" Ирина Сопонару предстала во всей красе - лучший подарочек.

Так, Ирина решила козырнуть длиннющиим ножками, избавившись от штанов, но обув роскошные ботфорты из коричневой замши. Слегка растрепанная блондинка дополнила лук светлым пиджаком - кажется, будто под ним на ней ничего нет.

Напомним, бесстыжая блондинка из "Квартал 95" козырнула рельефным телом в кружевных лямках

Также Politeka сообщала, что блондинка из "Квартал 95" в мини сразила соблазнительным образом гувернантки

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