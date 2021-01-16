Известная певица Мишель Андраде, продюсером которой является Алексей Потапенко (Потап), показала новый танец

На кадрах Мишель позирует в юбке, лифе и бейсболке. Красотка была в спальне возле кровати и начала сразу зажигательно танцевать, хвастаясь идеальным телом. Волосы у Андраде остались распущенными, а образ девушка дополнила украшениями на шее. Кадры получились будоражащими и даже загорающими, так как Мишель не стеснялась своего тела. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Если вы ещё не увидели в тик токе, оставлю здесь", - написала звезда.

Фанаты посмотрели ролик более 30 тысяч раз и написали комментарии:

"Очаровательная", "Очень красивая", "Все при тебе", "Ох и Мишель", "Бюст себе сделала?", "Волшебная", "Мишка, хорошо отдохнуть тебе. Набраться сил, энергии", "И как перестать это смотреть?", "Ты реально классная", "Только и низ нужно открыть, пластичная", "Ты просто бомба", "А куда талию дела?"

Мы писали, что популярная певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, впечатлила пикантными деталями в постели.

Девушка выложила откровенное фото на своей странице в соцсети "Инстаграм" и похвасталась достижениями в ушедшем году. Она показалась поклонникам в белом лифчике, а нижнюю часть тела спрятала под одеялом.

Напомним, подопечная Потапа в кружевном белье засветила упругих "малышек" прямо в постели

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