Известная певица Юлия Санина, солистка группы The Hardkiss и финалистка "Танців з зірками", показала новое фото с отдыха

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости. Недавно артистка отправилась на отдых в Колумбию. При чем впервые за 12 лет она будет отдыхать без своего супруга Валерия Бебко.

Санина посетила Колумбию и активно публикует кадры из экзотической страны, радуя своих поклонников.

«Sweet dreams are made of this...» - подписала певица новое фото.

Санина показа захватывающий вид из жилища, которое станет ее временным домом. Интересно, что стены там полностью стеклянные, благодаря чему можно любоваться потрясающим пейзажем.

На фото Санна позировала в футболке, демонстрируя стройные ноги без одежды. Волосы она оставила распущенными. Певица стоит боком к камере. А взор ее устремлен вдаль, где раскинулись гора.

Отметим, многих фолловеров артистки заинтересовало, кто жее фото графирует.

«Шо все это значит, Юлия Александровна?», «Видок из окна обалдеть», «Самая крутая», «Мое солнце», «Очень красиво», «Приехали посмотреть локации для нового клипа?», «Удачного отдыха, Юля», «Юлька шикарная», «Как же красиво», «А почему вы поехали одна?», «Тина Кароль опять фоткает?», - пишут в комментариях.

Напомним, Санина из "Танців з зірками" внезапно осталась без мужа, певица в печали.

А еще Politeka писала, что Санина из "Танців з зірками" в обтягивающем комбинезоне произвела фурор.

Также Politeka сообщала, что Санина из "Танців з зірками" показала интимный момент, за которым ее застал муж.