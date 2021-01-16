Украинская певица и экс-участница группы "Время и стекло", Надя Дорофеева снялась в новой модной фотосессии для популярной рекламы

Надя активно принимает участие в различных фотосессиях и старается привлекать к себе благодаря изящному внешнему виду, модным образам, которые представлет в собственном магазине, а также анонсами из новых музыкальных работ. Сейчас же артистка снялась в новой рекламе.

После того, как в 2017 году Дорофеева стала лицом Maybelline и снялась в фотосессии в Нью-Йорке, она с завидной регулярностью меняет образы и привлекает внимание к себе новыми промо-фото ко всем работам.

В этот раз в клипе Надя показала свою стильную прическу из двух цветов. Половина ее локонов оказалась темными, а вторая – светло-русыми. Разделенные в два хвоста пряди придали Наде бунтарского и дерзкого вида, а первоначальные кадры без макияжа сделали Надю еще милее:

«Выпуск очень классный😍; Нереальная❤️; Смотрела выпуск, очень крутой❤️😍; Уже посмотрела)Завтра повторю макияж🤪♥️; Активная сегодня в Инстаграмме🔥😍; Прекрасно выглядишь красотка 👍💣; Богиня 🔥❤; Похожа на анимэшку! Притягиваешь взгляд 😍; Невероятно интересный выпуск Дорофеева наша😍🔥; Красивые принцесса ❤️😍; тебе так идут эти хвостики😍; Господи какая же ты красивая даже без макияжа🤤🤤🤤🤤🤤🥺🙏🏻».

Ранее мы также писали, что Надя отправилась на отдых со своим мужем, Владимиром Дантесом, в теплых краях пара провела насыщенные дни, встретив там и новый год. Красотка делится кадрами своего времяпрепровождения в Инстаграм.

Также Надя похвасталась стройной фигурой в легком костюмчике. Топик подпрыгнул, оголив ее упругий животик, а тонкую талию подчеркнула юбочка на высокой посадке.

Мини дало возможность рассмотреть стройные ножки знаменитости. Дорофеева решила показать, как выглядит без макияжа. Она растрепала волосы и приоткрыла губы, снимая себя на телефон.

Напомним, Дорофеева в "сеточке" дерзко расставила ноги, обратившись к публике.

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