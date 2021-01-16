Украинская певица и экс-участница группы "Время и стекло", Надя Дорофеева снялась в новой модной фотосессии для популярной рекламы
Надя активно принимает участие в различных фотосессиях и старается привлекать к себе благодаря изящному внешнему виду, модным образам, которые представлет в собственном магазине, а также анонсами из новых музыкальных работ. Сейчас же артистка снялась в новой рекламе.
После того, как в 2017 году Дорофеева стала лицом Maybelline и снялась в фотосессии в Нью-Йорке, она с завидной регулярностью меняет образы и привлекает внимание к себе новыми промо-фото ко всем работам.
В этот раз в клипе Надя показала свою стильную прическу из двух цветов. Половина ее локонов оказалась темными, а вторая – светло-русыми. Разделенные в два хвоста пряди придали Наде бунтарского и дерзкого вида, а первоначальные кадры без макияжа сделали Надю еще милее:
Муж Аллы Пугачевой Галкин сообщил о трагедии, без отца остался 9-месячный малыш: "Что ж за напасть такая..."
Не стало легендарного актера, которого обожали миллионы: вместе с его пятью детьми скорбит весь мир
Большая потеря у "Квартала 95", первые подробности трагедии: "Был одним из..."
Дан Балан в объятиях миниатюрной брюнетки произвел фурор, поклонники Кароль ахнули: "Как жаль..."
Авто попало в фатальное ДТП, удалось выжить лишь одному: подробности и кадры трагедии
«Выпуск очень классный😍; Нереальная❤️; Смотрела выпуск, очень крутой❤️😍; Уже посмотрела)Завтра повторю макияж🤪♥️; Активная сегодня в Инстаграмме🔥😍; Прекрасно выглядишь красотка 👍💣; Богиня 🔥❤; Похожа на анимэшку! Притягиваешь взгляд 😍; Невероятно интересный выпуск Дорофеева наша😍🔥; Красивые принцесса ❤️😍; тебе так идут эти хвостики😍; Господи какая же ты красивая даже без макияжа🤤🤤🤤🤤🤤🥺🙏🏻».
Ранее мы также писали, что Надя отправилась на отдых со своим мужем, Владимиром Дантесом, в теплых краях пара провела насыщенные дни, встретив там и новый год. Красотка делится кадрами своего времяпрепровождения в Инстаграм.
Также Надя похвасталась стройной фигурой в легком костюмчике. Топик подпрыгнул, оголив ее упругий животик, а тонкую талию подчеркнула юбочка на высокой посадке.
Мини дало возможность рассмотреть стройные ножки знаменитости. Дорофеева решила показать, как выглядит без макияжа. Она растрепала волосы и приоткрыла губы, снимая себя на телефон.
Напомним, Дорофеева в "сеточке" дерзко расставила ноги, обратившись к публике.
А еще Politeka сообщала, что красотка-двойник Дорофеевой взбудоражила фантазии сочным лакомством.
Также Politeka писала, что Могилевская и Дорофеева устроили "жару" в соблазнительных нарядах