Известная украинская певица Санта Димопулос, звезда "Танців з зірками", показала свою маленькую дочку Софию

Фотографиями девочки артистка поделилась в своем микроблоге Инстаграм, передает Politeka.net.

«Софи на Мальдивах», - коротко написала Димопулос.

Девочка, которой сейчас годик и четыре месяца, просто очаровала пользователей Сети своими голубыми глазами и светлыми кудряшками.

Фолловеры Димопулос пишут, что дочка все больше становится похожей на нее. В то же время другим девочка больше показалась похожей на своего отца.

«Красоточка маленькая», «Так выглядит любовь», «Чудесная, красотуля», «Похожа на вас», «Ангелочек», «Какая красотка! Становится все больше на Вас похожа», «Сердцеедка», «Очень-очень красивая девочка!», «Какая милашка», «Какая она у вас красавица глаза океан просто 😍😍😍», «Куколка», «Прелесть», «Какая сладенька», "Папулина доча, не ошибешься", - пишут в комментариях.

Санта Димопулос родила Софию 14 сентября 2019 года в элитной клинике в Монако. Это ее первый общий ребенок Санты с теперешним мужем Игорем. Они поженились осенью 2015 года.

До этого певица состояла в гражданском браке с шоуменом Андреем Джеджулой. В 2008 году она родила от него первенца, сына Давида.

Напомним, Димопулос из "Танців з зірками" блеснула красотой в Дубае без макияжа и фотошопа.

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