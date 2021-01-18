Известную американскую актрису и певицу Дженнифер Лопес настигли папарацци

В свой 51 год популярная красотка не теряет позиции и все также любима публикой, передает Politeka.net. Поскольку, слава о звезде не утихает, за ней везде следуют папарацци, стремящиеся запечатлеть Джей Ло с самых невыгодных ракурсов.

Практически всем фанатам интересно, как на самом деле выглядит их кумир. В этот раз звезду подловили в простой одежде.

Дженнифер Лопес была в серой майке и черных обтягивающих лосинах, которые подчеркнули ее упругие ягодицы. Стройные ножки смотрелись чудесно в обтягивающей ткани. Молодые позавидуют такому телу.

Звезда прикрыла глаза крупными темными очками, а рот и нос - черной маской.

В руке Лопес держала свой фирменный стакан, украшенный стразами.

"Дженнифер Лопес настигли в Майами дорогой в спортзал. Звезда не забывает о регулярных тренировках!", - написали авторы поста, где были обнародованы снимки.

Публикация собрала несколько десятков лайков и ни одного комментария.

Ранее мы писали, что Дженнифер Лопес занимается спортом, благодаря чему не теряет форму в своем возрасте и выглядит восхитительно.

Артистка находит как минимум час для занятий спортом, при этом ее фитнес-рацион состоит из регулярных кардио и силовых нагрузок в комбинации с утренней йогой и 20-минутной медитацией. Звезда не дает себе поблажек и занимается каждый день.

Певица также следит за питанием и ухаживает за кожей.

Напомним, что Дженнифер Лопес в пикантном купальнике заткнула за пояс 18-летних: «Сладкая конфетка».

Как сообщала Politeka, Лопес впечатлила страстным образом в костюме с "невидимым" бельем: "Настоящий ангел!".

Также Politeka писала, что жаркая Дженнифер Лопес экстремальным декольте уделала 20-летних красоток: "Еще моложе выглядит...".