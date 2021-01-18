Звезда телепроекта "Дом-2" и певица Ольга Бузова огорошила неожиданной переменой внешености

Как передает Politeka.net, 34-летняя артистка опубликовала свежее фото в микроблоге в Инстаграм, на котором похвасталась новой прической и ярким макияжем.

Так, Бузова предстала с короткой стрижкой каре. При этом волосы были окрашены разными цветами: розовым, голубым и оранжевым. Образ дополнил яркий макияж. Глаза артистки накрашены розовыми тенями с голубыми стрелками.

Однако не только новый образ вызвал бурные комментарии в Сети. В комментариях к новому фото поднялась волна возмущения из-за реакции Бузовой на возвращение в Москву политика Алексея Навального.

Так, ранее Бузова резко высказывалась потому что, из-за оппозиционера Алексея Навального закрыли аэропорт "Внуково", и ее самолет не мог приземлиться.

Певица заявила, что в какой-то момент ей даже стало страшно. Кроме того, она была зла из-за того, что у нее была назначена съемка, на которую она не успела попасть. Бузова отметила, что подвела людей и это "просто п***ец".

"То есть у меня в восемь часов съемка, я покупаю билет на самолет за бешенные деньги, а его не могут приземлить. Зачем я тогда покупаю билет за такие бабки?" – подчеркнула артистка.

Позже певица сообщила, что спустя некоторое время ее самолет приземлился, но она все равно осталась недовольна.

Кроме того, сообщалось, что во Внуково свозили людей для «встречи Ольги Бузовой». Якобы, они должны заполнить аэропорт, чтобы больше никто не поместился. То есть, чтобы не было места встречающим Навального.

В Сети бурно отреагировали на это.

«Образ называется - «Навальный»», «Сколько стоит совесть?», «Свободу Навальному!!!! Бузова, не вас встречали в аэропорту...», «Нет больше тебе доверия. Продалась. Продалась. Продалась. Я не против тебя, ты молодец. Но поступки твои, против тебя», «Стыдно должно быть! В историю ты войдёшь именно так, этот позор - единственное, что о тебе запомнят на века», - пишут Ольге.

Напомним, изменившаяся Бузова с молодым любовником сделали заявление, ошарашив поклонников.

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