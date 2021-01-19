Известная модель Белла Хадид из Victoria's Secret прошлась по подиуму в белье

Карьера Беллы Хадид стала развиваться с 16 лет, после того, как она сделала несколько пластических операций на лице, пишет Politeka.net. Девушку стали приглашать на разные фотосессии и показы.

Спустя несколько лет красотка стала ангелом известного бренда нижнего белья Victoria's Secret. Именно один из ее выходов решили вспомнить пользователи сети в фан-страничке.

На снимке красотка позировала в нежном белье мятного цвета. Лифчик отлично приподнял небольшую грудь и красиво на ней смотрелся.

Легкая ткань развеивалась на нежном теле.

По краям трусиков привлекало внимание тонкое кружево.

Различные аксессуары, в том числе из перьев, завершили образ Беллы, а из-за спины выглядывали крылья.

Красотка распустила длинные волосы, а завершил образ неяркий макияж.

Кокетка улыбалась, хвастаясь стройной фигурой со всех сторон.

За 11 часов пост собрал несколько десятков лайков, ведь группа только стала набирать популярность.

Пользователи сети написали комплиментов в адрес звезды.

"Ангел в перьях", - написал один из пользователей сети.

Отметим, по мнению специалистов, Белла Хадид изменила форму носа и губ, скул и удалила комки Биша и так далее. Кроме того, она делала "уколы красоты".

Однако звезда отрицает любые вмешательства.

«Люди думают, что я сделала эту операцию, или ту, или другую. И знаете что? Мы можем сделать сканирование моего лица. Я боюсь увеличивать губы. Не хотелось бы испортить лицо», - заявила звезда.

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