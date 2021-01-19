Известная актриса Ирина Сопонару, звезда "Квартал 95", поразила смелым видео

Как передает Politeka.net кадрами актриса поделилась на своей странице в Инстаграм.

Сопонару может похвастаться замечательной фигурой, что она вообщем то периодически и делает, радуя фолловеров. Однако иногда это получается особенно горячо, как, к примеру, новое видео.

«Шел какой-то день локдауна, мы развлекались, как могли», – подписала кадры девушка.

Сопонару в красной меховой шубе подходит поближе к камере, говорит: «Эй, парень!», затем внезапно распахивает шубу, ошеломляя видом в полупрозрачном белье.

Под шубой актриса надела красное белье с полупрозрачными вставками и рисунком огня.

Яркий образ дополняет макияж с акцентом на глазах.

Однако артистка не позволила долго любоваться своими прелестями. Она быстро закрыла шубку, развернулась и ушла.

Видео просто свело с ума пользователей Сети.

«Возмутительно! Возмутительно быстро», «Такая красотка, так и съел бы», «Класс», "Огого!! Огненный огонь в огне пожара!😍", «Красотка», "Ирина сопонару ви очень класная", «Огонь», - пишут в комментариях.

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