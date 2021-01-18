Приемная дочь украинского продюсера Алексея Потапенко Наташа Горовая поделилась новыми фото из отпуска с братом и мамой

Девушка несколько дней назад отправилась вместе с младшим братом (сыном Алексея Потапенко) и мамой в отпуск на Мальдивы. В ходе путешествия Наташа рассказала, что тема спорта затрагивает ее будни и здесь, ведь так выходит, что на отдыхе она по какой-то причине более замотивирована на тренировки, чем в Киеве.

Это не мешает девушке также хорошо проводить время с братом, кадрами из совместного времяпровождения она поделилась несколько часов назад, попросив угадать, кто же делал снимки и отметив своего брата.

Позируя в светлом купальнике за столом, девушке удалось быстро привлечь внимание к себе.

Пару дней назад Горовая-младшая рассказала, что в целом она довольная своим внешним видом, ведь теперь весит на шесть кг меньше, чем в прошлом году.

«Итак , давайте с вами поделюсь. Мой вес – 58 Мой рост – 165. Алкоголь на Мальдивах очень дорогой, а потому у нас будет почти что detox 😁 за питанием буду следить, а в планах - утром бег, а днём тренировки по курсу», - написала в Инстаграм девушка.

«Мамочка 🌹; Красотка🔥🔥❤️та какая💋;Лучшие😍; Красотка ❤️Така гарна 🔥; прекрасная девушка просто», - ответили фанаты.

Также ранее Наташа казала себя во время прогулки. На фото Наташа позирует в красном платье и шляпе. Звезда стояла боком на дорожке, а в руках держала бутылку с водой. Горовая улыбалась и хвасталась своей фигурой, а особенно - пятой точкой, которую можно легко разглядеть на снимке, благодаря чему кадр получился даже немного пикантным.

"Из семьи Кардашьян", - подписала Наташа фотографию в сторис.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под публикацией, но обычно звезду засыпают комплиментами.

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