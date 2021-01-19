Известная певица Настя Каменских показала, как проводит отпуск

На фото Настя стояла возле душа в топе и шортиках. Звезда дополнила образ стильными очками, которые начала надевать на следующих кадрах. Волосы у Каменских были собраны в две косички, а на шее можно увидеть у певицы украшения. Девушка не стеснялась себя показать и хвасталась роскошным телом, устроив сеанс соблазна для фанатов. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Вдохновляющее настроение", - написала звезда под фото.

"Это кто такая?", "Настя, это вам вообще не идет", "Прелестная очаровашка", "Настя, обожаю тебя!!!!!", "Настя у меня такие же джинсы есть со школьной скамьи. Я оказывается в тренде", "А чего такая талия широкая?? Наела???", "Очень крутые фотографии!!!живые", "Хочу увидеть вас уже с животиком", "А ракурс сзади?", "Каменских ты отпад!!!", "Бомба, даже ракета".

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Настя сидела возле зеркала. Судя по фото на ней не было одежды, но она прикрылась розовой рубашечкой. Одной рукой Каменских держала телефон, а второй – прикрывала свой бюст. При этом зона декольте и плечи остались оголенными.

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