Пикантные забавы американской певицы Билли Айлиш взбудоражили публику

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек 19-летней звезды в Инстаграм, опубликованы свежие кадры, на которых Билли "застали" с девушкой старшего брата Финнеаса О'Коннела - актрисой Клаудией Салевски.

На фото Билли повернулась к Клаудии спиной, "оттопырив" булочки, "упакованные" в тесные кожаные штаны.

Салевски, которую в СМИ называют двойником Айлиш, наклонилась к "пятой точке" певицы, сложив губы, как для поцелуя. И при этом еще и погладила ее прямо по упругой ягодицам.

Автор поста увеличил фото с лицом Билли, показав, каким довольным оно было в тот момент.

"Я перестал дышать, когда увидел это. Итак, что происходит, я запутался!! #billieeilish #claudiasulewski", - говорится в подписи.

23-летний Финнеас встречается с Салевски уже пару лет. Пользователи сразу же заметили, что та сильно похожа на Билли, на некоторых фото они выглядят, словно близнецы. Многие считают такое поведение брата Айлиш странным.

Салевски является популярным бьюти-блоггером, и имеет собственный YouTube-канал, на который подписано более двух миллионов человек.

В отличие от своей копии, посты Айлиш в соцсети выглядят довольно мрачно, тогда как Клаудиа предпочитает открыто показывать свои эмоции, смеяться и радоваться, позируя для Инстаграм.

Ранее мы рассказывали, что зеленоволосая Айлиш с косичками показала, как релаксирует на берегу моря. Девушка немного побаловалась, высовывая язык и вертя головой.

Напомним, 19-летняя Билли Айлиш ошарашила размером пухлых губ, фото впечатляет

Также Politeka писала, что Билли Айлиш отбросила стыд, засветив фигуру в открытом бикини