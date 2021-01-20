Руководитель Студии «Квартал 95» Евгений Кошевой показался в неожиданном зимнем образе

Как сообщает Politeka.net, соответствующее фото появилось на официальной странице «Квартал 95» в Инстаграм.

«Когда вечером жалеешь, что утром вышел из дому без шапки», - подписан снимок.

Грустный Кошевой запечатлен в пальто и с шарфом на голове, как обычно его надевают женщины.

Снимок вызвал бурную реакцию пользователей Сети и, похоже очень их повеселил. В комментариях отмечат, что Кошевой на себя не похож в необычном наряде.

«В церкве чтоб лысину не светить..», «Купол прикрил», «Не, на европейца больше похож», «Чего такая невеселая», «Прям Ребе», «Кошевой крутой пацан», «Что замерз?», «Я вообще не могу представить, как лысые мужики в мороз и ветер без шапок ходят, это ж пи....», «Бабуля, это ты?», «Не растерялся», - пишут в комментариях.

Отметим, на фото отреагировала и жена Кошевого Ксения. Она поставила публикации «лайк».

Напомним, ранее в Сети раскритиковали "Квартал 95", отметив плоские шутки, нелепые образы и внешний вид располневшего руководителя студии - Кошевого.

Напомним, расплывшийся Кошевой из "Квартал 95" ошарашил видом за столом, праздники не пошли на пользу: "Жри меньше".

Как сообщала Politeka, Кошевой из "Квартал 95" обратился к дочери, которая страдает от травли в школе: "Дальше только...".

Также Politeka писала, что Кошевой готовится к серьезной битве, в "Квартале 95" раскрыли первые подробности: "Ого!".