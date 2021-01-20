Певица и блогер Ольга Бузова в слезах показала кадры с младшей сестрой, которая недавно перенесла инсульт

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм.

Анна Бузова, которая недавно перенесла инсульт, и модель Яна Акру приехали к Ольге, чтобы поздравить ее с днем рождения. Они позвонили в дверной звонок, а когда Ольга вышла, то увидела близких, и расплакалась. Видимо, она не ожидала такого сюрприза.

Прямо с подъезде имениннице вручили праздничный торт и огромную белу коробку с подарком и воздушными шарами.

Как известно, 20 января Ольге Бузовой исполнилось 35 лет.

«С днем рождения Оля! 🎉 здоровья Вам и любви от всей души», «Красотка Наша с Днём Варенья🌺🌺🌺Будь счастлива 😘Здоровья и всех благ», «Зачем плакать?», «Почему она постоянно плачет? Чтобы жалели?», «Сколько можно ныть уже», «Так карьера идёт в гору, я бы прыгала от счастья, а Оля все плачет», «Через 5 лет 40 лет, так детей и не родила. очень жаль 😳Соболезную», «Моя любимая Бу❤️ С твоим днём! Будь самой счастливой», - пишут в комментариях.

Напомним, Анна Бузова попала в неврологическое отделение 13 ноября 2020 года. При поступлении жаловалась на слабость в правой руке, нарушение речи, ассиметрию лица. Ей поставили диагноз "инфаркт мозга". Выписалась же Анна из больницы спустя неделю, 20 ноября.

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