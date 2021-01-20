Звезда блеснула тем, что принято скрывать

Известная модель Белла Хадид из Victoria's Secret соблазнила видами в маечке

Красотка никогда не стеснялась собственных форм и с гордостью их демонстрирует, пишет Politeka.net. Звезда надела на голое тело маечку, чем взбудоражила своих поклонников.

Звезда сделала селфи, наведя камеру на зеркало. Модель натянула на небольшую грудь белоснежную ткань, из которой выглядывали самые интимные места.

Сверху Белла надела черную кофту, которую спустила с плеча, придав образу большей соблазнительности.

Модель сделала макияж с акцентом на пухлые губы. Последние были темного оттенка, чем и привлекали взгляд.

Легкая черная стрелочка на веках сделала взгляд более ярче.

Данное фото было обнародовано в пока не популярной фан-группе.

"Как она идеальна, я прям не могу", - написали авторы поста.

За несколько часов публикация собрала несколько десятков лайков и немного комментариев.

Пользователи сети пришли в восторг от откровенного селфи звезды и написали приятные сообщения.

"Ты меня заводишь", - прокомментировал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Белла Хадид родилась в обеспеченной семье. Ее отец - архитектор с мировым именем, американец палестинского происхождения Мохаммед Хадид, а мать - модель Иоланда Хадид. У звезды есть старшая сестра, тоже модель - Джиджи.

Белле Хадид приписывают много пластических операций, но сама она это отрицает.

Звезда даже призналась, что боится увеличивать губы, ведь не хочет испортить лицо.

Напомним, как Белла Хадид выставила на камеру свои упругие ягодицы: "Вкусная конфетка"

А еще Politeka писала, что раскованная Белла Хадид из Victoria’s Secret обескуражила позами в одном белье: «Настолько идеальна, что...»

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